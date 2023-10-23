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02:13, 23 октября 2023Мир

В США предрекли чудовищные последствия из-за помощи Украине

Профессор Аткинс: помощь Украине со стороны Запада приведет лишь к новым потерям

Фото: Pavlo Palamarchuk / Stringer / Reuters

Продолжение помощи Украине является чудовищным решением, поскольку это не поможет ей победить в конфликте, а только приведет к новым потерям. Такое мнение высказал профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в эфире YouTube-канала Dialoge Works.

По его словам, украинская сторона уже потерпела поражение в конфликте. «Поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально», — считает эксперт.

Он также обвинил западных политиков в том, что они преследует собственные интересы в конфликте на Украине. Как утверждает Аткинс, Европа, США и НАТО «поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее».

Ранее американский лидер Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Глава государства рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

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