Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:50, 23 октября 2023Мир

Израиль потребовал от ООН проверять грузы для Газы

Посол Бен Цви: Израиль требует от ООН проверять грузы для Газы на оружие

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) должна проверять на оружие грузы, которые проходят через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа. Такое заявление сделал посол Израиля в России Александр Бен Цви, пишет ТАСС.

По его словам, Тель-Авив не хочет, чтобы поставки предназначались боевикам. «Единственное наше требование, которое было к ООН - это то, чтобы эти грузы, которые входят туда, проверялись. <...> И чтобы это предназначалось действительно гражданскому населению, а не каким-то военным и террористическим группировкам, которые используют их в своих целях», — сказал Бен Цви.

Дипломат подчеркнул, что Израиль не располагает точной информацией о том, соответствовали ли уже пропущенные грузы всем требованиям. В то же время он добавил, что «вроде как, все было нормально».

О том, что в сектор Газа из Египта въехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью, сообщалось ранее 22 октября. Перед въездом они были проверены с египетской стороны.

Первая колонна с гуманитарной помощью из 20 грузовиков въехала в Газу 21 октября, после чего Египет вновь закрыл КПП «Рафах». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил это бомбардировками Израиля.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

      В Боливии предложили объявить Израиль террористическим государством

      Названы главные места индийских вечеринок в Москве

      Израиль потребовал от ООН проверять грузы для Газы

      Украинские военные 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

      ЦАХАЛ ударил по мечети и жилым домам в Газе

      В Израиле решили ликвидировать оказавшееся бесполезным министерство

      Завершилось голосование на выборах президента Аргентины

      Суд в Ираке заочно приговорил дочь Хусейна к 7 годам тюрьмы

      Разработан новый нанодвигатель на основе ДНК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости