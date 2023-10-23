Израиль потребовал от ООН проверять грузы для Газы

Посол Бен Цви: Израиль требует от ООН проверять грузы для Газы на оружие

Организация Объединенных Наций (ООН) должна проверять на оружие грузы, которые проходят через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа. Такое заявление сделал посол Израиля в России Александр Бен Цви, пишет ТАСС.

По его словам, Тель-Авив не хочет, чтобы поставки предназначались боевикам. «Единственное наше требование, которое было к ООН - это то, чтобы эти грузы, которые входят туда, проверялись. <...> И чтобы это предназначалось действительно гражданскому населению, а не каким-то военным и террористическим группировкам, которые используют их в своих целях», — сказал Бен Цви.

Дипломат подчеркнул, что Израиль не располагает точной информацией о том, соответствовали ли уже пропущенные грузы всем требованиям. В то же время он добавил, что «вроде как, все было нормально».

О том, что в сектор Газа из Египта въехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью, сообщалось ранее 22 октября. Перед въездом они были проверены с египетской стороны.

Первая колонна с гуманитарной помощью из 20 грузовиков въехала в Газу 21 октября, после чего Египет вновь закрыл КПП «Рафах». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил это бомбардировками Израиля.