В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 21 рейс

В трех московских аэропортах в понедельник, 23 октября, задержали и отменили 21 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, во Внуково четыре самолета вылетели с опозданием, три отправления отменили. В Шереметьево произошла задержка двух рейсов. Тем временем в аэропорту Домодедово 12 лайнеров отправились позже назначенного времени.

Информации об отмене и задержке рейсов в Жуковском нет. О причинах массового сбоя в расписании вылета воздушных судов из авиагаваней Москвы не сообщается.

Ранее российский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира-военнослужащего. Инцидент произошел на рейсе из Владивостока в Москву в ночь на 22 октября. Дебошир сначала потребовал экипаж открыть ему «пассажирскую дверь» самолета, а затем попытался прорваться в кабину пилотов.

