В российском регионе предприятия попросили отказаться от празднования Хеллоуина

Власти Краснодара попросили предприятия отказаться от празднования Хеллоуина

Администрация Краснодара призвала отказаться от празднования Хеллоуина все предприятия в городе. Об этом сообщили в мэрии российского города, передает РИА Новости.

«30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хеллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани», — объяснили свою рекомендацию власти.

Они призвали воздержаться от проведения и организации специальных мероприятий, связанных с Хеллоуином. В мэрии указали, что проведение праздника в городе не запрещено, но и не поддерживается властями.

Хеллоуин отмечается 31 октября. Это канун католического Дня всех святых, который в разных странах известен как День мертвых или Самайн. В этот день принято наряжаться в маскарадные костюмы и устраивать тематические вечеринки. Одна из самых популярных традиций праздника — украшать дом.