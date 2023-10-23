Вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса

Гинцбург заявил, что «Спутник V» совсем перестал защищать от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» совсем перестала защищать от коронавируса. Об этом заявил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам эксперта, исходный препарат давал иммунитет к COVID-19 в течение первых двух лет — с августа 2020 примерно до июля 2022 года. «Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты "омикрон" 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. А когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20», — рассказал Гинцбург.

С того момента, как появился XBB.1.5-вариант «омикрона», известный как «кракен», вакцина перестала давать защиту. По этой причине, считает академик, менять антигенный состав препарата нужно было еще летом 2022 года.

В январе 2023 года стало известно, что специалисты института имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от нового субварианта омикрон-штамма «кракен». Сейчас в Москве проходят клинические испытания адаптированного препарата.