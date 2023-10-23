ВС России оттеснили ВСУ в районе железнодорожной ветки под Артемовском

Гагин: ВС России оттеснили ВСУ в районе железнодорожной ветки у Клещеевки

Вооруженные силы (ВС) России оттеснили украинских военных в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артемовска. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

По словам Гагина, этот участок фронта является ключевым на южном фланге Артемовска.

Кроме того, из-за непрерывных ударов артиллерии на этом участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в личном составе и технике.

Ранее Гагин сообщил, что за две-три недели ВСУ понесли многотысячные потери. По его словам, запасы поставленной Западом военной техники начинают иссякать, а без новой помощи Украина «не выстоит».