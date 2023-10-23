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12:48, 23 октября 2023Мир

Полковник назвал возможным освобождение заложников ХАМАС при одном условии

Полковник Матвийчук: ХАМАС может уйти и отпустить заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Khaled al-Hariri / Reuters

ХАМАС по договоренности с Израилем может покинуть сектор Газа и уйти в другой регион. Например, в Ливан. В таком случае все заложники могут быть освобождены. Такой мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ХАМАС, как террористическая организация, никогда не пойдет на самороспуск. Но она может покинуть сектор Газа и уйти в какой-нибудь Ливан. Заложников они отпустят, но сдаваться не станут», — сказал военный.

Новые жертвы из числа пленных, по мнению Матвийчука, маловероятны: заложники нужны были в качестве разменной монеты для ведения переговоров. Если Израиль согласится дать террористам возможность уйти на другую территорию, людей отпустят.

«Не думаю, что Израиль хотел бы отпускать ХАМАС, но этого хотят США, которые сейчас решают многое. Вместе с тем, Израиль все же уничтожил всех террористов на своей территории, а сектор Газа ему не принадлежит», — заметил полковник.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся. При этом Конрикус не смог однозначно ответить на вопрос, какая цель для ХАЦАЛ более приоритетна — освобождение заложников или уничтожение ХАМАС.

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      Наталия Белова
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