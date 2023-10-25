Регионы России один за другим награждают сына Кадырова, избившего поджигателя Корана. За что ему дают ордена и звания?

Сыну Кадырова Адаму присудили высшую награду Карачаево-Черкесской республики

15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму — присудили орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Решение принял глава республики Рашид Темрезов. Карачаево-Черкесия стала третьим регионом России, наградившим подростка, избившего в августе в чеченском СИЗО поджигателя Корана Никиту Журавеля.

За что Адама Кадырова наградили в Карачаево-Черкесии?

По словам Темрезова, 15-летний сын Кадырова внес «личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».

Сын моего брата и коллеги — главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — истинный патриот своей малой Родины Чечни и своего Отечества Рашид Темрезов глава Карачаево-Черкесской Республики

Темрезов выразил уверенность, что хорошие отношения Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики в дальнейшем послужат «укреплению целостности нашей страны и гражданского единства на благо наших народов и России в целом».

Сына Кадырова уже наградили в Чечне и Татарстане

Звание Героя Чечни присудили Адаму Кадырову вскоре после избиения Никиты Журавеля. Депутат Госдумы Адам Делимханов, объявивший об этом, назвал мальчика «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Он также подчеркнул, что Кадыров-младший с юности проявлял качества лидера и стремился к саморазвитию.

Позднее в сети появились кадры, на которых Рамзан Кадыров лично награждает своего сына Звездой Героя Чечни. Глава республики неоднократно лично хвалил подростка в соцсетях и называл его героем всех мусульман.

Пять дней спустя Кадырова-младшего наградил глава Татарстана Рустам Минниханов. Для этого он лично приехал в Чечню. Адаму Кадырову вручили второй по значимости орден Татарстана — «Дуслык». Как заявил Делимханов, это стало «очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов» Кадырова-младшего.

Незадолго до этого в Татарстане произошел скандал: 19 октября на заседании Госсовета республики местный депутат Азат Хамаев осудил присвоение Кадырову-младшему звания Героя Чечни. В ходе обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании политик задался вопросом, в каком правовом поле сегодня живет Россия.

«Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — поинтересовался он, не называя напрямую имена Кадыровых.

В тот же день Хамаев принес извинения за эмоциональное высказывание, «которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами».

В сентябре Кадыров опубликовал видео с избиением поджигателя Корана Журавеля своим сыном

На опубликованных главой Чечни в Telegram кадрах видно, как одетый в камуфляж подросток наносит сидящему Журавелю несколько ударов, в том числе ногами в голову. После этого избитый падает на пол, а Кадыров-младший снова наносит ему удары. Кто снимал видео, неизвестно.

Впоследствии Кадыров заявил, что гордится поступком своего сына. «Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», — прокомментировал произошедшее глава республики.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе «Лентой.ру» назвала видео доказательством преступления. Однако после проверки МВД отказало в возбуждении дела, сославшись на 15-летний возраст подростка.