Российские военные уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Константиновке

Российские военные уничтожили артиллерийским огнем склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает Telegram-канал Министерства обороны России.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял четыре минометных расчета.

Также на южно-донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Угледара, Урожайного и Никольского, отметил представитель военного ведомства.

Ранее сообщалось, что у Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине появились новые системы противовоздушной обороны (ПВО), которые позволили нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, отметив большие потери украинских боевых самолетов за последнее время. По его словам, российские военные за пять дней сбили 24 самолета.