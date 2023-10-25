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14:31, 25 октября 2023Россия

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке

Российские военные уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Константиновке
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили артиллерийским огнем склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает Telegram-канал Министерства обороны России.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял четыре минометных расчета.

Также на южно-донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Угледара, Урожайного и Никольского, отметил представитель военного ведомства.

Ранее сообщалось, что у Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине появились новые системы противовоздушной обороны (ПВО), которые позволили нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, отметив большие потери украинских боевых самолетов за последнее время. По его словам, российские военные за пять дней сбили 24 самолета.

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      Игорь Дмитров
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