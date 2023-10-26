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17:06, 26 октября 2023Россия

Грузовик влетел в Лефортовский тоннель и протаранил восемь машин

В Лефортовском тоннеле грузовик протаранил восемь машин, стоящих в пробке

Фото: A.Savin / Wikimedia

В Москве грузовик влетел в Лефортовский тоннель и протаранил восемь машин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, повреждено восемь легковых автомобилей, которые стояли в пробке. Марка грузовой машины на данный момент неизвестна.

Пострадавших в ДТП, по предварительной информации, нет. Отмечается, что две полосы из трех перекрыты.

Ранее автомобиль с мигалкой переехал мужчину на Новом Арбате в центре Москвы. На опубликованных кадрах видно, как пешеход сначала переходит проезжую часть в неположенном месте, после чего ложится на разделительную полосу. Вскоре на ней появляется машина с проблесковым маячком.

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      Никита Абрамов
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