Грузовик влетел в Лефортовский тоннель и протаранил восемь машин

В Лефортовском тоннеле грузовик протаранил восемь машин, стоящих в пробке

В Москве грузовик влетел в Лефортовский тоннель и протаранил восемь машин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, повреждено восемь легковых автомобилей, которые стояли в пробке. Марка грузовой машины на данный момент неизвестна.

Пострадавших в ДТП, по предварительной информации, нет. Отмечается, что две полосы из трех перекрыты.

Ранее автомобиль с мигалкой переехал мужчину на Новом Арбате в центре Москвы. На опубликованных кадрах видно, как пешеход сначала переходит проезжую часть в неположенном месте, после чего ложится на разделительную полосу. Вскоре на ней появляется машина с проблесковым маячком.