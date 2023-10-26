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11:38, 26 октября 2023Россия

Подросток покатался с девушкой по российскому городу и лишил жителей интернета

В Хабаровске подросток устроил ДТП и лишил жителей одного района интернета

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске подросток покатался с девушкой, устроил ДТП и лишил жителей одного района города интернета. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации издания, 17-летний россиянин, не имея водительских прав, захотел вместе с подругой протестировать купленное авто.

Пара поехала в сторону Автобусной улицы, когда легковушку стало заносить. Юноша попытался вывернуть руль, давил на газ и тормоз, но это не помогло. Машина сделала кульбит, влетела в столб, а после впечаталась в забор.

Подростка и его спутницу доставили в больницу с сотрясением, закрытой черепно-мозговой, переломом позвонка и другими травмами. Жители улицы, где произошло ДТП, остались без интернета. Сейчас монтажники начали решать проблему.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках 15-летний подросток угнал у отца машину и устроил аварию.

В Госавтоинспекции уточнили, что юноша не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате ДТП пострадали четверо.

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      Анна Щербакова
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