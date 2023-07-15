Российский подросток угнал у отца машину и устроил ДТП на остановке

В Химках 15-летний юноша за рулем отцовской машины въехал в остановку, пострадали четверо

В Химках 15-летний подросток угнал у отца машину и устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что инцидент произошел возле дома номер 8 на улице Ивановская микрорайона Новогорск. За рулем автомобиля находился несовершеннолетний 2007 года рождения. Юноша не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате аварии пострадали четверо человек. Двое граждан, получивших ранения, госпитализированы в больницу. Их состояние не уточняется.

В МВД подчеркнули, что на месте произошедшего работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в отношении дочери актера Михаила Пореченкова Марии в связи с ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Авария произошла в деревне Толстопальцево на Центральной улице. Мария Пореченкова на автомобиле марки Mercedes столкнулась со скутером.