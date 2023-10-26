Разгуливающего шестой день по российскому городу медведя сняли на видео

В Красноярске сняли на видео медведя, который шестой день разгуливает по городу

В Красноярске сняли на видео медведя, который уже шестой день разгуливает по городу. Кадры с животным публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как дикий зверь бродит ночью по проезжей части, автор видео снимает его из автомобиля.

Медведя заметили в районе железнодорожной станции Путепровод. На место прибыли правоохранители, но не обнаружили животное, которое уже почти неделю бродит в Красноярске. Медведя, в частности, уже замечали на Бадалыкском кладбище и на улице Копылова в северо-западной части города.

В Красноярске действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Власти ввели его, чтобы найти животное, но пока поиски не увенчались успехом. В один из первых дней появления медведя его заметили 22 октября. Дикое животное увидели жители Железнодорожного района. Они обратились в полицию, сообщив, что медведь гуляет во дворе жилого дома. Животное и тогда успело уйти к тому моменту, как на место приехала полиция.