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17:38, 26 октября 2023Россия

Стало известно о пострадавшем в массовом ДТП в Лефортовском тоннеле

Shot: один человек сломал челюсть в массовом ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

Кадр: Telegram-канал SHOT

В массовой аварии в Лефортовском тоннеле в Москве травмы получил один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

У пострадавшего сломана челюсть, но от госпитализации он отказался.

Дополнение: по данным Telegram-канала «МК: срочные новости», даже одного пострадавшего не оказалось. Мужчина сломал челюсть еще до аварии.

О ДТП стало известно ранее 26 октября.

Уточнялось, что грузовик влетел в Лефортовский тоннель и протаранил восемь машин, в числе которых две Toyota Camry, Hyundai, Audi, Opel, Skoda и Lada Vesta. Столичная Госавтоинспекция, в свою очередь, заявляет о семи транспортных средствах и пишет, что никто не пострадал. Движение в районе происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе.

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      Евгения Куликова
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