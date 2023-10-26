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23:21, 26 октября 2023Россия

В Госдуме возмущены поведением депутатов. Не все из них выдержали семь часов заседания

Володин возмутился поведением депутатов, сбежавших с 7-часового заседания Думы

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился из-за того, что некоторые депутаты ушли с семичасового заседания палаты парламента при обсуждении проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку в четверг, 26 октября. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Ведомости».

Пленарное заседание началось в 12:00 и закончилось в 19:00 по московскому времени. За это время парламентарии рассмотрели главный финансовый документ страны, а также законопроекты о бюджетах фондов обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Примерно в 13:00 Володин покинул зал заседаний, после этого ушли и некоторые депутаты. Но спикер через час вернулся, а депутаты вернулись не все. До 19:00 досидело еще меньше парламентариев.

Посмотрите, мы работаем 7 часов 12 минут. Понятно, что может пострадать качество. У нас некоторые не выдержали даже рассмотрения бюджета, разбираться будем на следующей неделе. Все-таки задумайтесь: если депутаты, особенно председатель комитета, не участвуют в рассмотрении бюджета страны, это о чем говорит?

Вячеслав Володинпредседатель Госдумы

Закрывая заседание, Володин подчеркнул, что в этом обращении нет «ничего личного» и это не «вопрос критики». Но такое поведение наносит вред избирателям, «эффективности власти и качеству принимаемых решений».

А потом, у нас много тех, кто работает, но не занимает должности. У нас достаточно людей профессиональных и грамотных. Об этом речь идет. Без обид

Вячеслав Володинпредседатель Госдумы
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Проект федерального бюджета приняли в первом чтении

Проект федерального бюджета на 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов был внесен правительством на рассмотрение в Госдуму 29 сентября. 26 октября нижняя палата российского парламента одобрила документ в первом чтении. За одобрение бюджета проголосовали 320 парламентариев, против — 80. Второе чтение ожидается 15 ноября.

Согласно параметрам документа, доходы в 2024 году запланированы на уровне 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона. Проект бюджета сверстали на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, предполагающего переход к росту экономики на уровне выше двух процентов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит одного процента ВВП. В 2024 году он составит 0,9 процента ВВП, в 2025-м — 0,4 процента, в 2026-м — 0,8 процента. Покрывать дефицит планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году — за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли России президент Владимир Путин назвал российский бюджет большим, надежным и сбалансированным.

По словам главы государства, экономическая ситуация зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению сегментов своей работы.

В целом бюджет у нас большой, надежный и сбалансированный

Владимир Путинпрезидент России
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18 октября 2023

Госдума решила провести дополнительные пленарные заседания

23 октября Совет Госдумы принял решение увеличить число пленарных заседаний в текущей сессии, чтобы рассмотреть законопроекты, которых «ждут граждане».

Неделя с 30 октября по 5 ноября станет пленарной, в Госдуме планируется провести дополнительно еще три пленарных заседания. До конца осенней сессии пройдет восемь пленарных недель.

Как заявил председатель палаты Вячеслав Володин, депутатам предстоит большой объем работы, поскольку в законодательном портфеле сейчас находится более тысячи инициатив.

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      Марина Совина
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