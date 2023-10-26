В Кремле назвали причины роста числа желающих служить в Российской армии

Песков о росте числа желающих служить в ВС России: привлекают финансовые условия

Рост числа желающих служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) обусловлен привлекательными финансовыми условиями и уровнем консолидации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия, речь идет о действительно достаточно внушительном контракте», — пояснил представитель Кремля.

По его мнению, для многих данные условия являются решающими, из-за чего граждане принимают решение пойти служить в Российскую армию по условиям контракта.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году заявил, что с начала 2023 года на военную службу в интересах объединенной группировки российских войск поступили 385 тысяч человек. Из них, по словам политика, 305 тысяч человек поступили на службу на контрактной основе. Еще около 80 тысяч являются добровольцами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.