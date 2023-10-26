В Кремле оценили отработку массированного ядерного удара

Песков о тренировочном ядерном ударе: Путин удовлетворен результатами

Тренировка российских стратегических сил сдерживания, во время которой был отработан массированный ядерный удар, была плановой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«[Тренировка была] Плановой. Они регулярно проводятся, ежегодно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Официальный представитель Кремля также утвердительно ответил на вопрос, удовлетворен ли президент России Владимир Путин результатами проведенных учений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что под руководством главы государства проходит тренировка, в ходе которой отработают задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на атаку противника. Глава Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что в учениях приняли участие ракетные комплексы «Ярс», ракетная подлодка стратегического назначения Северного флота «Тула» с баллистической ракетой «Синева» на борту и два ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.