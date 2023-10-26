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08:36, 26 октября 2023Россия

В Москве семиклассница попала в больницу с отравлением из-за крысы

Shot: в Москве семиклассница потеряла крысу и попала в больницу с отравлением

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Дорогомилово на западе Москвы семиклассница потеряла домашнюю крысу и попала в больницу с отравлением. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По его сведениям, 14-летняя девочка сильно переживала из-за того, что ее питомца не стало. Недавно сразу после школьных уроков она отправилась к бабушке.

Пожилая женщина пыталась подбодрить внучку, однако у нее ничего не выходило. Позже пенсионерка заметила, что девочка странно себя ведет: плачет и несвязно говорит. Бабушка решила проверить портфель школьницы и нашла там
пустой блистер от 20 таблеток успокоительного. Она сразу же вызвала бригаду медиков.

Юную москвичку госпитализировали с отравлением, ее удалось спасти. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и оказалась в реанимации. Впоследствии мать пострадавшей рассказала, что россиянке налили несколько шотов.

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      Анна Щербакова
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