В Совфеде назвали олицетворяющий провал Байдена на Украине шаг

Пушков: Байден сам признает бессмысленность своих доводов для помощи Украине

Предложение президента США Джо Байдена для членов конгресса стало признанием политика о его провале на Украине и бесмысленности предыдущих доводов. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так Пушков отреагировал на публикацию Politico. Издание пишет, что администрация Байдена в частном порядке призывает представителей двух политических партий в Конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего оказания военной помощи Украине тем, что это якобы станет залогом роста американской экономки.

«Информационная обстановка в США вокруг Украина заметно меняется. Происходит ожидаемое. Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами», — написал сенатор.

По его словам, администрация американского президента вынуждена признать, что их доводы об огромном значении Украины являются «полной ерундой».

Ранее Пушков высказывал мнение, что США сместили приоритеты с Украины на Израиль и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, палестино-израильский конфликт отодвинул ситуацию на Украине на второй план не только в повестке мировых СМИ, но и в системе внешнеполитических интересов США.