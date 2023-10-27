Артемий Лебедев раскрыл замысел оголившегося для фотографии Дурова

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предположил, что основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, опубликовавший фото с голым торсом и философской подписью, хотел продемонстрировать свою физическую форму. Его замысел Лебедев раскрыл в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Дизайнер заявил, что подпись под фотографией, где медиаменеджер порассуждал о роли развлечений в современном мире, является второстепенной. Основным же в публикации, по мнению Лебедева, была фотография Дурова.

«Самое главное, конечно, то, что Паша Дуров хотел нам показать, как он классно сегодня выглядит», — заявил блогер. Он также добавил, что предприниматель на самом деле не думает о «судьбе цивилизации».

Лебедев назвал подобные публикации проявлением нарциссизма, отметив, что не видит в этом ничего плохого.

19 октября Дуров опубликовал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) снимок, на котором он позирует оголенным по пояс. «По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной», — гласила подпись к его фотографии. В комментариях пользователи похвалили внешность предпринимателя.