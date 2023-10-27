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13:33, 27 октября 2023Путешествия

Авиакомпания выплатит сотни тысяч рублей не поместившимся в самолет россиянам

Utair выплатит не поместившейся в самолет семье россиян более 200 тысяч рублей

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Городской суд Сургута обязал авиакомпанию Utair выплатить сотни тысяч рублей не поместившейся в самолет семье россиян. Подробности истории рассказал портал TourDom.

По данным издания, общая сумма компенсации составит более 200 тысяч рублей. В нее входят стоимость тура в Таиланд, моральный ущерб, штраф, а также траты на судебного исполнителя и госпошлина.

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Уточняется, что в июне 2023 года в день вылета из Сургута в Москву перевозчик неожиданно заменил воздушное судно, а в новом самолете мест хватило не всем. Одна из семей, которая должна была отправиться на Пхукет с пересадкой в столице и не попала на переполненный рейс, после инцидента обратилась в суд и выиграла дело.

Как рассказал источнику основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, такое решение суда на его практике встречается не в первый раз. По его словам, оно во многом зависит от действий авиакомпании и наличия у нее возможности исправить ситуацию.

Портал отмечает, что Utair предложила оставленным за бортом пассажирам билеты на самолет, который должен был лететь в Москву на следующий день, но они отказались, поскольку стыковка на рейс до Таиланда у них уже пропала.

Ранее сообщалось, что пассажир засудил авиакомпанию American Airlines за то, что на ее рейсе он получил ожоги второй степени. Путешественник по имени Джордж Латорре пожаловался, что во время полета бортпроводник «был небрежен» и пролил на него горячий кофе.

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      Марина Черняк
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