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23:13, 27 октября 2023Мир

В ХАМАС оценили действия США в конфликте с Израилем

В ХАМАС назвали неожиданной реакцию США и их вступление в конфликт
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака рассказал, как палестинское движение оценивает действия США в конфликте с Израилем. Об этом он высказался в интервью газете Financial Times.

Барака оценил действия США в конфликте Палестины с Израилем и назвал реакцию Вашингтона неожиданной.

«Реакция Израиля? Да, мы этого ожидали. Но что мы видим сейчас, так это вступление США в битву, и на это мы не рассчитывали», — подчеркнул он.

Барака отметил, что силы антиизраильского и антиамериканского альянса «Ось сопротивления» сформировали коллективный операционный штаб в Бейруте после нападения ХАМАС на Израиль.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Марина Совина
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