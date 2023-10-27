В ХАМАС оценили действия США в конфликте с Израилем

В ХАМАС назвали неожиданной реакцию США и их вступление в конфликт

Член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака рассказал, как палестинское движение оценивает действия США в конфликте с Израилем. Об этом он высказался в интервью газете Financial Times.

Барака оценил действия США в конфликте Палестины с Израилем и назвал реакцию Вашингтона неожиданной.

«Реакция Израиля? Да, мы этого ожидали. Но что мы видим сейчас, так это вступление США в битву, и на это мы не рассчитывали», — подчеркнул он.

Барака отметил, что силы антиизраильского и антиамериканского альянса «Ось сопротивления» сформировали коллективный операционный штаб в Бейруте после нападения ХАМАС на Израиль.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.