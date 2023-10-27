Полковник объяснил применение против ВСУ «тактики загнанного зверя»

Полковник Кнутов: «тактика загнанного зверя» успешна благодаря новому оружию

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов объяснил использование в отношении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «тактики загнанного зверя». В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвал это возможным благодаря модернизации оружия.

«Возможно, применение этой "тактики загнанного зверя" связано с тем, что у нас сейчас появились бесшумные минометы, аналогичные польским минам. Стреляет миномет, и слышно только в момент, когда происходит разрыв. Примерно такого же типа появились минометы у нашей армии, и, возможно, они находятся на вооружении спецназа. Когда противник не слышит свиста полета, он вынужден прятаться везде, где можно. В этот момент спецназ может подойти. Когда огонь прекращается, спецназ просто добивает этот личный состав», — объяснил эксперт.

Я могу предположить, что это связано с модернизацией нашего вооружения. Любой другой вариант дает ВСУ время

Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Он добавил, что появление новых тактик зависит от условий и контекста военных действий.

«Тактика все время меняется и совершенствуется. Еще полгода назад многих применяющихся сейчас тактических приемов не существовало. Поэтому у нас и танкисты, и артиллеристы, и спецназ что-то новое придумывает», — добавил Кнутов.

Ранее стало известно, что российские военные применили против ВСУ «тактику загнанного зверя» под Клещеевкой. Для этого, как сообщается, они использовали миномет калибра 82 миллиметра.