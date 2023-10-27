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19:35, 27 октября 2023Силовые структуры

Россиянин поругался с братом и забил его металлической трубой

В Иркутской области россиянин получил срок за убитого в ходе ссоры трубой брата

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Иркутской области к девяти с половиной годам колонии строгого режима приговорили 20-летнего россиянина, лишившего жизни брата. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 11 мая обвиняемый и его брат распивали алкоголь в частном доме на улице Гоголя. Застолье неожиданно переросло в спор и беседу на повышенных тонах, которая закончилась конфликтом, в ходе которого старший брат вооружился металлической трубой и нанес несколько сильный ударов 19-летнему брату. Полученная черепно-мозговая травма оказалась для молодого человека несовместимой с жизнью.

Подозреваемого задержали и арестовали на время расследования уголовного дела.

20 октября сообщалось, что во Владивостоке задержали россиянина, вонзившего в грудь другу ножницы

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      Владимир Седов
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