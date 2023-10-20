Россиянин купил в магазине ножницы и убил ими друга

Во Владивостоке задержали россиянина, вонзившего в грудь друга ножницы

Во Владивостоке задержали подозреваемого в тяжком преступлении 44-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 октября возле дома на улице Героев Хасана обнаружили лишенного жизни мужчину с колотыми ранениями грудной клетки. Позже оперативниками был задержан подозреваемый в причастности к преступлению, который заявил, что у него с другом случилась драка, в ходе которой он отобрал у соперника ножницы и вонзил их ему в грудь. Однако следователи установили, что незадолго до случившегося он заходил в магазин и попросил там ножницы, которые и стали орудием убийства.

17 января сообщалось, что житель Кубани расправился со знакомой и ее 13-летней внучкой с помощью портняжных ножниц и получил пожизненный срок.