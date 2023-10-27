Европейка три года отдыхала в одном отеле Турции и была признана его королевой

Haber Turk: 61-летняя немка была признана «королевой отеля» в Турции

Туристка из Европы провела за 9 лет 1071 день (в общей сложности около трех лет) в одном пятизвездочном отеле турецкой Антальи и была признана его королевой. Об этом сообщает местное издание Haber Turk.

По данным источника, руководство отеля вручило 61-летней немке Сабине Дэниелс (Sabine Daniels) грамоту и наградило ее почетным званием. Женщина призналась, что если бы не ограничения по туристической визе, она бы провела в этом месте всю жизнь.

Издание уточняет, что в первый раз Дэниелс приехала в Турцию в 2000-х. Она была так очарована Антальей, что стала отдыхать там постоянно.

«Я люблю Турцию и ее климат. Пребывание здесь полезнее для моего здоровья, чем в Германии», — призналась туристка.

Ранее российская туристка побывала с мужем и друзьями в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов. По ее словам, турки «съедали глазами» ее и подругу.

