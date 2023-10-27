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20:17, 27 октября 2023Среда обитания

Москвич построил себе балкон на первом этаже и попал под суд

Жителя Москвы заставили снести разозливший соседей балкон на первом этаже

Фото: Febiyan / Unsplash

Житель московского района Люблино построил себе балкон на первом этаже, чем разозлил живущих в доме людей. Один из возмущенных незаконной лоджией соседей пожаловался в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о доме на Краснодонской улице, где мужчина незаконно возвел себе лоджию. После обращения соседей в ведомство жилищные инспекторы неоднократно пытались попасть в квартиру для проверки, однако владелец не открывал дверь.

«Тогда Мосжилинспекция обратилась в Люблинский районный суд города Москвы с целью обязать хозяина квартиры предоставить доступ для проведения проверки», — рассказали в ведомстве. Однако попавший под суд собственник решил демонтировать конструкцию сразу после получения соответствующей повестки.

Ранее под суд попала жительница города Мариинска Кемеровской области, которая захотела утеплить квартиру. Женщина сама переоборудовала систему отопления в жилище, но поставила трубы большего диаметра. Перемены заметил сосед снизу, у которого понизилась температура воздуха внутри помещений. Собственница квартиры на втором этаже предложила мужчине тоже поменять оборудование, но тот отказался и подал на нее в суд.

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      Нина Ташевская
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