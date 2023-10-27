Компании Google пригрозили новым штрафом в России

Google пригрозили штрафом в России за отказ удалять запрещенные данные

Американской компании Google пригрозили штрафом в размере десяти процентов от выручки за повторный отказ удалять запрещенные в России данные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«В суд поступил протокол по части 5 статьи 13.41. КоАП РФ (Повторное неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — говорится в сообщении. Согласно закону, за это правонарушение юрлицо могут оштрафовать на десять процентов от годовой выручки.

18 октября арбитражный суд Москвы признал банкротом юридическое лицо ООО «Гугл», являющееся российским подразделением Google. По состоянию на конец августа в реестр требований кредиторов были включены голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. При этом основной кредитор — Федеральная налоговая служба России (ФНС) с требованиями на 19,6 миллиарда рублей.

Ранее временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский заявил, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Отмечается, что к ухудшению финансовых показателей привели действия или бездействие руководства. Признаков фиктивного банкротства компании выявлено не было.