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17:29, 27 октября 2023Мир

Израиль раскрыл местонахождение главной базы ХАМАС в Газе

Адмирал ЦАХАЛ Хагари: главная база ХАМАС находится под больницей Шифа в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Главная оперативная база радикального палестинского движения ХАМАС находится под больницей Шифа в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что у ХАМАС есть несколько подземных комплексов под крупнейшей больницей в анклаве. Лидеры группировки используют ее как центр для нанесения прямых ударов по Израилю и хранения оружия. По словам Хагари, ЦАХАЛ раскрыл местонахождение нескольких туннелей, ведущих к подземной базе как снаружи, так и внутри больницы.

Контр-адмирал добавил, что больница рассчитана на 1,5 тысячи коек и около 4 тысяч сотрудников используются боевиками ХАМАС в качестве живого щита.

Ранее стало известно местонахождение базы подготовки ХАМАС, которая располагается в шаговой близости от границы с Израилем. Сообщается, что два объекта ХАМАС находились чуть более чем в полукилометре от самого укрепленного и патрулируемого участка границы между сектором Газа и Израилем.

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      Дарья Балацкая
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