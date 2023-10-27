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16:08, 27 октября 2023Мир

В ЕС подумают об обеспечении стабильности на Украине

Канцлер ФРГ допустил принятие решений для обеспечения стабильности на Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейский союз (ЕС) подумает о принятии решении для обеспечения стабильности на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит Reuters.

«У меня сложилось впечатление, что мы решим, что необходимо для финансовой стабильности Украины. И я не думаю, что частично разные оценки повлияют на это», — допустил политик.

Ранее на лидера нидерландской правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, который критикует и выступает против военной помощи Украине, совершили нападение в Бельгии. До этого было совершено покушение на лидера немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу.

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      Виктория Кондратьева
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