В ЕС подумают об обеспечении стабильности на Украине

Канцлер ФРГ допустил принятие решений для обеспечения стабильности на Украине

Европейский союз (ЕС) подумает о принятии решении для обеспечения стабильности на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит Reuters.

«У меня сложилось впечатление, что мы решим, что необходимо для финансовой стабильности Украины. И я не думаю, что частично разные оценки повлияют на это», — допустил политик.

Ранее на лидера нидерландской правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, который критикует и выступает против военной помощи Украине, совершили нападение в Бельгии. До этого было совершено покушение на лидера немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу.