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11:00, 27 октября 2023Культура

Команда Разина назвала расценки за его общение с журналистами

Стоимость видеоответа Разина журналистам составила более 280 тысяч рублей
архивное фото

архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Команда музыкального продюсера Андрея Разина, переехавшего жить в США, назвала расценки за его общение с журналистами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Письменные ответы на десять вопросов у медиаменеджера стоят одну тысячу долларов (примерно 93 тысяч рублей), голосовое сообщение от Разина — две тысячи долларов (187 тысяч рублей), а видеоответ, самая дорогая услуга в прайсе продюсера, — три тысячи (281 тысячу рублей). Отмечается, что вся сумма должна быть оплачена предварительно через PayPal.

Ранее Разин заявил о распутном образе жизни российской певицы Лолиты Милявской, которая назвала его «конченным». До этого исполнительница обматерила медиаменеджера, который заявил, что проклял выступивших на концерте в честь экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова артистов.

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      Анастасия Астахова
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