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21:25, 27 октября 2023Спорт

«Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

«Лада» обыграла «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Тольяттинская «Лада» на своей площадке обыграла «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 27 октября, и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Владислав Семин, Скотт Космачук, Остап Сафин, Егор Бабенко, Дмитрий Кугрышев и Иван Романов.

«Лада» благодаря победе вышла на третье место в Восточной конференции. «Ак Барс» находится на второй позиции.

В следующем матче «Лада» 29 октября примет магнитогорский «Металлург». «Ак Барс» в тот же день на выезде сыграет с «Нефтехимиком».

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      Алексей Гусев
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