Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:38, 27 октября 2023Культура

Лев Лещенко заявил об отсутствии друзей среди звезд шоу-бизнеса

Лев Лещенко заявил, что у него нет друзей среди представителей шоу-бизнеса

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил о том, что у него нет друзей среди представителей шоу-бизнеса. Об этом он сообщил в эфире программы «Откройте, Давид!», доступной на YouTube.

Исполнитель поведал, что среди артистов существуют только коммерческие или приятельские отношения. Более того, по его мнению, в сфере шоу-бизнеса сейчас много зависти, тогда как раньше отношения между звездами были более теплыми — артисты ходили друг к другу в гости и вместе праздновали дни рождения.

«Да, мы общаемся. Но с вокалистами я, например, не дружу. С Колей Басковым мы часто бываем в одной компании, но общаемся именно по-товарищески», — рассказал исполнитель.

При этом Лещенко подчеркнул, что у него есть известные друзья, которые прожили с ним всю жизнь — это юморист Владимир Винокур, а также композитор Вячеслав Добрынин.

«Со Славой (Вячеславом Добрыниным — прим. «Ленты.ру») я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен… Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — рассказал артист.

Ранее Лев Лещенко впервые раскрыл размер своей пенсии и назвал ее мизерной.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

      Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

      Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

      Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

      Посол Палестины заявил о разработке проекта по эвакуации россиян из сектора Газа

      В Москве трое мужчин выстрелили в посетителя кафе и скрылись

      В США модернизируют главную ядерную бомбу

      В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости