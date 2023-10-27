Лев Лещенко заявил об отсутствии друзей среди звезд шоу-бизнеса

Лев Лещенко заявил, что у него нет друзей среди представителей шоу-бизнеса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил о том, что у него нет друзей среди представителей шоу-бизнеса. Об этом он сообщил в эфире программы «Откройте, Давид!», доступной на YouTube.

Исполнитель поведал, что среди артистов существуют только коммерческие или приятельские отношения. Более того, по его мнению, в сфере шоу-бизнеса сейчас много зависти, тогда как раньше отношения между звездами были более теплыми — артисты ходили друг к другу в гости и вместе праздновали дни рождения.

«Да, мы общаемся. Но с вокалистами я, например, не дружу. С Колей Басковым мы часто бываем в одной компании, но общаемся именно по-товарищески», — рассказал исполнитель.

При этом Лещенко подчеркнул, что у него есть известные друзья, которые прожили с ним всю жизнь — это юморист Владимир Винокур, а также композитор Вячеслав Добрынин.

«Со Славой (Вячеславом Добрыниным — прим. «Ленты.ру») я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен… Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — рассказал артист.

Ранее Лев Лещенко впервые раскрыл размер своей пенсии и назвал ее мизерной.