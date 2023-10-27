Лукашенко поддержал создание палестинского государства

Лукашенко назвал создание палестинского государства выходом из конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание палестинского государства единственным выходом из ближневосточного конфликта. Об этом сообщает БелТА.

«Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного [генсека ООН Антониу] Гутерриша — "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство», — заявил Лукашенко.

Когда палестинцы будут жить в своем государстве, им можно будет предъявлять претензии, считает белорусский лидер. «Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?» — отметил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает атаку ХАМАС на Израиль, но считает, что это произошло неспроста. «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — отметил он.

Также президент Белоруссии высоко оценил иранский опыт противодействия западным санкциям и захотел взять пример с Тегерана. Он озвучил это во время встречи с первым вице-президентом Ирана.