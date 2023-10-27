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14:46, 27 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко поддержал создание палестинского государства

Лукашенко назвал создание палестинского государства выходом из конфликта
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание палестинского государства единственным выходом из ближневосточного конфликта. Об этом сообщает БелТА.

«Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение. Чего тут нападать на этого бедного [генсека ООН Антониу] Гутерриша — "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство», — заявил Лукашенко.

Когда палестинцы будут жить в своем государстве, им можно будет предъявлять претензии, считает белорусский лидер. «Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы"?» — отметил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает атаку ХАМАС на Израиль, но считает, что это произошло неспроста. «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — отметил он.

Также президент Белоруссии высоко оценил иранский опыт противодействия западным санкциям и захотел взять пример с Тегерана. Он озвучил это во время встречи с первым вице-президентом Ирана.

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      Алевтина Запольская
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