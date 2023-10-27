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14:23, 27 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал умных украинцев начать переговоры о земле и мире

Президент Белоруссии Лукашенко призвал Киев переговорить без условий
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к умным украинцам с призывом сесть за стол переговоров без предварительных условий. Его слова приводит издание «СБ.Беларусь сегодня».

«Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — команду дали "Стоп"», — сказал он.

Он добавил, что для этого необходимо с определенного времени прекратить продвижение войск и любое ведение боевых действий. «Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире», — призвал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что на фронте сейчас очень серьезная обстановка. «С Украины бегут люди, воевать никто не хочет. У них будет оружие, но не будет людей», — заявил президент.

Глава государства также рассказал, что в Белоруссию на международную конференцию «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» приехали представители Запада. По его словам, это означает готовность западных стран слышать и формировать повестку.

«Европейцам война не нужна, их душит Америка. Но это тоже не беспредельно. Европейцев много сюда приехало, американцы все это видят, слышат, подслушивают», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мирного переговорного процесса по Украине нужна отмена декрета Киева о запрете переговоров. Он подчеркнул, что театральные жесты в этом случае не помогут.

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      Алевтина Запольская
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