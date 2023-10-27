Лукашенко рассказал об отказе Польши от добрососедства

Лукашенко: Польша отказалась от восстановления добрососедства

Варшава не ответила на предложение Минска о восстановлении добрососедства. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Молчат. Думаю, ладно, выборы пройдут (парламентские выборы в Польше состоялись 15 октября — прим. «Ленты.ру»). Прошли выборы, ждем предложений», — сказал белорусский лидер.

При этом президент заявил, что народ Польши «утер нос» своим политикам недостаточной явкой на национальном референдуме и массовым голосованием за оппозицию.

«Поляки показали: делайте так, как мы хотим, не будете делать — и вас выкинем. Молодцы поляки!» — сказал он.

Ранее на выборах в Польше правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) набрала на выборах в сейм 35,38 процента. При этом оппозиционные партии получили возможность сформировать коалицию.