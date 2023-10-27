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09:40, 27 октября 2023Россия

Двухлетнего мальчика заблокировало в заведенной машине в Москве

«360»: мальчика заблокировало в заведенной машине на юго-востоке Москвы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мальчика 2,5 года заблокировало в заведенной машине во дворе дома №2Б на 1-й Дубровской улице на юго-востоке Москвы. Об этом стало известно «360».

По данным телеканала, отец ребенка рассказал сотрудникам полиции о случившемся. Сейчас мужчина находится рядом с авто. К месту происшествия были направлены представители столичных экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина забыла девятимесячного сына в салоне такси. Сотрудники правоохранительных органов помогли вернуть ребенка матери.

До этого в Екатеринбурге мать высадила сына из машины и заставила идти шесть километров. Мальчик пояснил, что россиянка высадила его посреди дороги из-за того, что узнала о его неудачах в спорте.

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      Анна Щербакова
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