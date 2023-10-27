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19:43, 27 октября 2023Моя страна

В Новосибирске манул чуть не отобрал телефон у посетительницы зоопарка

В Новосибирском зоопарке манул чуть не отобрал телефон у посетительницы

Кадр: Анна Новикова / «НГС.НОВОСТИ»

Посетительница Новосибирского зоопарка поднесла телефон слишком близко к вольеру с манулами и чуть его не лишилась. Об этом сообщает НГС.

Женщина рассказала постоянной гостье зоопарка Анне Новиковой, что хотела сфотографировать манула, когда он внезапно ударил лапой по телефону. Новикова подтвердила, что дикие кошки могут быстро и неожиданно схватить предмет, оказавшийся рядом с их клеткой.

Ранее сообщалось, что манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка перевернул миску с молоком и расстроился. Этот момент попал на видео.

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      Алиса Удовик
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