Москвичам отсоветовали покупать жилье в некоторых районах

Риелтор Кулагин: не стоит покупать квартиры в густонаселенных районах Москвы

При покупке квартиры в Москве не стоит делать выбор в пользу объекта в густонаселенных районах города. Приобретать жилье в определенных частях столицы гражданам отсоветовал риелтор Андрей Кулагин, передает KP.RU.

Эксперт отметил, что зачастую в таких районах расположены дома с большим количеством микростудий. «Если покупать под сдачу в аренду — нормально. Но для семьи и жизни вариант спорный. Такие районы из-за высокой концентрации людей и низких ставок аренды привлекают маргинальных жильцов», — пояснил Кулагин.

Что касается самого объекта, лучше не покупать квартиры, которые продают по доверенности. Реальный собственник может не знать, что на его имя получен документ. Кроме того, если владелец отбывает наказание в колонии, при выходе на свободу он может заявить права на жилье. С рисками также связано приобретение доставшихся в наследство квартир или объектов с неузаконенной перепланировкой.

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке квартир на начальной стадии строительства. Покупатель может столкнуться с задержками при сдаче жилья, плохим качеством строительства и более серьезными последствиями.