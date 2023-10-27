Москвичей предупредили о сильной гололедице

Вильфанд: москвичей ожидает значительная гололедица

В субботу, 28 октября, москвичей ожидает сильная гололедица. Об этом жителей столицы предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

По словам метеоролога, ночью температура опустится до отрицательной, а днем достигнет от 0 до 2 градусов тепла. «Будут создаваться условия для гололеда, налипание льдинок на проводах и ветках деревьев, мокрый снег тоже будет налипать. И ночью, и днем также значительная гололедица — условия для скольжения. Она будет не только на дорогах, пешеходам нужно быть внимательными во дворах», — рассказал Вильфанд.

Эксперт добавил, что погода на выходных будет мрачной и некомфортной. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, в конце субботы может начаться дождь. В воскресенье температура воздуха будет держаться в районе от минус 2 до плюс 3 градусов, также возможен мокрый снег.

Снегопад в столице начнет усиливаться в пятницу вечером. Согласно прогнозам, к субботе высота снежного покрова вырастет до 8 сантиметров. «Но этот снег плотный, насыщен влагой. Это не тот пушистый снег, который позволит достать лыжи», — отметил Вильфанд.

Ранее в сеть попали кадры заснеженной Москвы, которые сделали жители города.