Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:06, 27 октября 2023Культура

Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

Муж Вики Цыгановой зарабатывал на обмане зрителей на концертах «Ласкового мая»
Вадим Цыганов

Вадим Цыганов. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Муж российской певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов признался, что в 90-е зарабатывал, обманывая зрителей, работая концертным директором в группе «Ласковый май». Об этом он рассказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на видео-хостинге YouTube.

Мужчина заявил, что помог продюсеру Андрею Разину основать творческую студию для детей-сирот. После этого он начал создавать музыкальные коллективы под брендом «Ласкового мая», которые одновременно выступали в разных городах страны.

Цыганов подчеркнул, что стыдится обмана фанатов группы, так как, по его словам, тогда он не был набожным человеком и верил только в деньги. Однако он отметил, что все дети-сироты, которые участвовали в его концертах, были счастливы выходу на сцену.

В том же интервью Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов, рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Речь идет о композиции под названием «Вагнер», которую они выпустили в октябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости