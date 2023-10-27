Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

Муж Вики Цыгановой зарабатывал на обмане зрителей на концертах «Ласкового мая»

Муж российской певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов признался, что в 90-е зарабатывал, обманывая зрителей, работая концертным директором в группе «Ласковый май». Об этом он рассказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на видео-хостинге YouTube.

Мужчина заявил, что помог продюсеру Андрею Разину основать творческую студию для детей-сирот. После этого он начал создавать музыкальные коллективы под брендом «Ласкового мая», которые одновременно выступали в разных городах страны.

Цыганов подчеркнул, что стыдится обмана фанатов группы, так как, по его словам, тогда он не был набожным человеком и верил только в деньги. Однако он отметил, что все дети-сироты, которые участвовали в его концертах, были счастливы выходу на сцену.

В том же интервью Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов, рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Речь идет о композиции под названием «Вагнер», которую они выпустили в октябре 2022 года.