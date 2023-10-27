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11:10, 27 октября 2023Среда обитания

Названа цена самой дешевой квартиры в Новой Москве

«Метриум»: цена самой дешевой квартиры в Новой Москве составляет 4,4 млн руб.
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самые дешевые квартиры в новостройке Новой Москвы по итогам сентября 2023 года стоят 4,4 миллиона рублей. Цену объектов «Ленте.ру» назвали аналитики компании «Метриум».

По такой стоимости продаются сразу две квартиры в столице — одна из них расположена в деревне Староселье и имеет площадь 25,3 квадратного метра, а другая находится в поселении Рязановском, ее метраж — 23 «квадрата».

В тройку самых доступных предложений квартир и апартаментов в Новой Москве по итогам девятого месяца текущего года также вошел объект в Филимонковском поселении площадью 20 квадратных метров. Недвижимость продают за пять миллионов рублей. Четвертое место в списке самого дешевого жилья на первичном рынке Новой Москвы разделили между собой два объекта за 5,2 миллиона рублей. При этом их метраж значительно отличается: у квартиры в Новофедоровском поселении он составляет 35 «квадратов», а у лота в поселении Филимонковское — 22,4 «квадрата».

Специалисты отметили, что на конец третьего квартала 2023-го средневзвешенная цена квадратного метра новостройки в Новой Москве установилась на уровне в 238 тысяч рублей. За год параметр вырос на 4,2 процента, а за квартал — на 5,5 процента. Что касается средней стоимости объекта, то по итогам июля-сентября он составил 11,18 миллиона рублей, при этом значительная часть предложений находится в пределах ценового диапазона в 5-10 миллионов рублей. Средний метраж лота составил 47 «квадратов», а самым популярным типом квартир и апартаментов эксперты назвали «однушки» и «евродвушки».

Ранее аналитики компании «Бон Тон» пришли к выводу, что наиболее дешевая квартира в новостройке Новой Москвы стоит 4,3 миллиона рублей.

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      Полина Кислицына
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