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11:51, 20 сентября 2023Среда обитания

Названа цена самой дешевой квартиры в Новой Москве

Аналитики «Бон Тон»: самая дешевая квартира в Новой Москве стоит 4,3 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самая дешевая квартира в новостройке Новой Москвы стоит 4,3 миллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Бон Тон».

По такой цене можно приобрести студию без отделки площадью 20,9 квадратного метра в поселении Филимоновское. Дом, в котором расположена квартира, еще не сдан. Указано, что срок сдачи проекта — четвертый квартал 2024 года.

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Самая дорогая квартира обойдется в 48,4 миллиона рублей. Четырехкомнатная квартира евроформата находится в сданном доме в поселении Десеновское, площадь помещения составляет 135,5 квадратного метра.

За последний год средняя стоимость квадратного метра в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) увеличилась на 2,5 процента и составила 232,9 тысячи рублей. Средняя цена лота при этом составляет 10,9 миллиона рублей (минус 2,4 процента за год).

По итогам месяца средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке в Новомосковском административном округе составила 236,8 тысячи рублей (плюс 1,7 процента за год), в Троицком административном округе — 127 тысяч рублей (плюс 5,6 процента за год).

Ранее стало известно, что спрос на квартиры на первичном рынке в Подмосковье вырос за год более чем на треть и увеличивается, опережая рост предложения. В сентябре цены выросли на семь процентов как по стоимости за объект целиком, так и в пересчете на квадратный метр (по сравнению с августом 2022 года).

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    Мария Черкасова
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