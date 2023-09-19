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13:37, 19 сентября 2023Среда обитания

Спрос на квартиры в Подмосковье резко вырос

«Авито Недвижимость»: спрос на квартиры в Подмосковье вырос более чем на треть

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Спрос на квартиры на первичном рынке в городах Московской области увеличивается быстрее предложения, за год он вырос более чем на треть, выяснили аналитики «Авито Недвижимости», изучившие рынок новостроек в ближайших к столице городах Подмосковья. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По их данным, почти половина вариантов на рынке сосредоточены в пяти городах-сателлитах Москвы. Каждая пятая квартира на первичном рынке Подмосковья продается в Видном, еще примерно 30 процентов вариантов приходится на Люберцы, Балашиху, Мытищи и Химки.

Цены на квартиры в подмосковных новостройках по сравнению с августом 2022 года выросли на семь процентов как по стоимости за объект целиком, так и в пересчете на квадратный метр. Подорожание коснулось семи из 13 городов, участвовавших в исследовании. Сильнее всего цена за год выросла в Реутове (на 18 процентов), Мытищах (на 13 процентов) и Видном (на 11 процентов). Максимум снижения показала стоимость квадратного метра в новостройках Долгопрудного (на 9 процентов).

Ранее тюменские риелторы пожаловались на всплеск активности столичных инвесторов, которые скупают квартиры на стадии строительства, пока они стоят на 20-30 процентов дешевле и перепродают позднее по выросшей цене.

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    Дмитрий Воронин
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