Нескольким регионам России предрекли ледяные дожди

Метеоролог Шувалов: ледяные дожди обрушатся на Урал и Самарскую область

В нескольких регионах России в эти выходные ожидаются ледяные дожди, мокрый снег и метели, предрек руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, его слова приводит Ura.ru.

По словам специалиста, причиной ледяных дождей в некоторых регионах станет зародившийся на севере Италии циклон, который придет в Россию. Он отметил, что непогода обрушится на среднюю полосу Европейской части России, Поволжье и Урал. В субботу, 28 октября, мощные дожди и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируются в Воронежской, Липецкой, Курской и Белгородской областях. Когда циклон будет перемещаться по центральным областям Европейской территории России — севернее Тульской, Калужской и Рязанской — в регионах будет дуть сильный ветер и идти тяжелый мокрый снег. Кроме того, там могут начаться метели. «Темпераментный итальянец принесет очень много беспокойства жителям средней полосы Европейской части России, затем Поволжья и Урала», — рассказал метеоролог.

Шувалов также сообщил, что в Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях 28 и 29 октября будет наблюдаться гололедица, а с субботы на воскресенье там возможен ледяной дождь. В республиках Татарстан и Удмуртия, Кировской области прогнозируются опасные ледяные дожди и сильные снегопады — толщина покрова может составить 10-12 сантиметров.

Ранее климатолог Александр Кислов заявил, что учащение ледяных дождей в России связано с глобальным потеплением.