Нетаньяху отказался подписать план наземной операции в секторе Газа

NYT: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не подписал приказ о вторжении в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил проведение наземной операции в секторе Газа, отказавшись подписать предложенный израильским командованием план. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как указали источники издания, отказ Нетаньяху вызван конфликтом с военным руководством, а также его желанием добиться единогласного одобрения членов чрезвычайного правительства страны, созданного после нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС 7 октября. Кроме того, в качестве причины называется опасения Нетаньяху потерять общественное доверие в случае провала операции.

Ранее ХАМАС предупредило Израиль о «беспрецедентном поражении» в случае проведения наземной операции в Газе. При этом, как сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, армия страны уже готовится зайти в сектор Газа.

