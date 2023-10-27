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09:33, 27 октября 2023Мир

Нетаньяху отказался подписать план наземной операции в секторе Газа

NYT: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не подписал приказ о вторжении в Газу
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил проведение наземной операции в секторе Газа, отказавшись подписать предложенный израильским командованием план. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как указали источники издания, отказ Нетаньяху вызван конфликтом с военным руководством, а также его желанием добиться единогласного одобрения членов чрезвычайного правительства страны, созданного после нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС 7 октября. Кроме того, в качестве причины называется опасения Нетаньяху потерять общественное доверие в случае провала операции.

Ранее ХАМАС предупредило Израиль о «беспрецедентном поражении» в случае проведения наземной операции в Газе. При этом, как сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, армия страны уже готовится зайти в сектор Газа.

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      Глеб Бажуткин
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