Стал известен новый владелец бывшей квартиры Слепакова в Москве

Комик Слепаков продал квартиру в Москве за 295 млн рублей доценту ВШЭ Толстых

Уехавший в Израиль популярный комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) продал свою квартиру в Москве руководителю Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, доценту Высшей школы экономики (ВШЭ) Павлу Толстых. Имя нового владельца стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источников, сделка состоялась 10 октября, а ее сумма достигла 295 миллионов рублей. Толстых теперь принадлежит элитная квартира площадью 217 квадратных метров в элитном комплексе Park Residence, расположенном в 1-м Голутвинском переулке.

Внутри есть просторная гостиная с выходом на балкон, мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной, две дополнительные спальни, кабинет, а также еще две ванных комнаты. Среди особенностей объекта в малоэтажном ЖК, состоящем из 16 квартир, — большие панорамные окна, за счет которых в комнаты проникает много естественного света, и потолки высотой три метра.

Само здание выполнено по авторскому проекту и отделано медью, финским керамическим кирпичом, юрским камнем и индийским гранитом. Еще одним большим плюсом служит выгодное расположение напротив памятника Петру I, возле Крымской набережной и парка «Музеон».

О продаже квартиры Слепакова стало известно 20 октября, однако подробности сделки и имя нового владельца не раскрывались. Позже выяснилось, что эта недвижимость может быть не единственной, что осталась у комика в России.