Описано состояние заразившихся неизвестной болезнью россиян
Роспотребнадзор (РПН) заявил о наблюдении врачей за россиянами из поселка Ессей Красноярского края, заразившимися неизвестной болезнью. Сообщение представителей службы приводится на официальном портале управления Роспотребнадзора по региону.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, врачи устанавливают круг лиц, контактировавших с заболевшими, и проводят лабораторные исследования взятых у больных проб.
«Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное», — описали в Роспотребнадзоре состояние заболевших.
Отмечается, что сотрудники службы проводят противоэпидемические мероприятия.
Ранее сообщалось, что в населенном пункте Ессей Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестной инфекции. Предварительно, заболели 38 человек, большинство из которых — дети.