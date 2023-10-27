Описано состояние заразившихся неизвестной болезнью россиян

РПН: состояние заразившихся неизвестной болезнью в Ессее удовлетворительное

Роспотребнадзор (РПН) заявил о наблюдении врачей за россиянами из поселка Ессей Красноярского края, заразившимися неизвестной болезнью. Сообщение представителей службы приводится на официальном портале управления Роспотребнадзора по региону.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, врачи устанавливают круг лиц, контактировавших с заболевшими, и проводят лабораторные исследования взятых у больных проб.

«Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, состояние пациентов удовлетворительное», — описали в Роспотребнадзоре состояние заболевших.

Отмечается, что сотрудники службы проводят противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Ессей Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестной инфекции. Предварительно, заболели 38 человек, большинство из которых — дети.