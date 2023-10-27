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14:35, 27 октября 2023Мир

Песков прокомментировал удар ВВС США по иранским складам оружия в Сирии

Песков: конфликт Израиля и Палестины провоцирует напряженность во всем регионе

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Конфликт Израиля и Палестины провоцирует напряженность во всем регионе, о чем свидетельствуют удары Военно-воздушных сил (ВВС) США по иранским складам оружия в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается ударов, палестино-израильская напряженность, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе, это очень плохо», — отметил Песков.

Он также добавил, что на данный момент нет опасений втягивания в конфликт российских военных, находящихся в арабской республике.

Ранее президент США Джо Байден распорядился нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на ВС США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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      Максим Габриелян
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