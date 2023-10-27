Певец Крис Браун бутылкой избил своего приятеля до потери сознания

Певец Крис Браун до потери сознания избил своего приятеля в ночном клубе Лондона

Американский певец Крис Браун до потери сознания избил своего приятеля. Об этом пишет TMZ со ссылкой на судебный иск.

Заявление подал мужчина по имени Эйб Дио. Пострадавший заявил, что в феврале 2023 года он отдыхал в одном из ночных клубов Лондона с Брауном, когда артист неожиданно начал избивать его бутылкой текилы.

Дио отметил, что в определенный момент он потерял сознание. Однако Браун продолжал наносить ему побои побои, а также якобы наступил на него. После инцидента Дио госпитализировали с рассечением головы и порванными связками на ноге. В своем иске он отдельно указал, что знает Брауна как минимум семь лет и думал, что знаменитый исполнитель приближался к нему, чтобы по-дружески обняться.

В марте этого года Крис Браун стал причиной разрыва пары после того, как станцевал приватный танец фанатке во время своего концерта в рамках тура Under The Influence. Музыкант пригласил девушку на сцену, усадил на стул и начал танцевать.